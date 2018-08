So erreichen Sie Ernst Elitz:

Der Checkpoint Charlie ist ein ikonischer Ort. Zur Zeit des Kalten Krieges glich er einem streng bewachten Spalt im Eisernen Vorhang. Diesen nutzten Diplomaten aus Ost und West, russische und amerikanische Panzer standen sich hier gegenüber, Agenten wurden ausgetauscht, und so manche Flucht gelang mit gefälschten Pässen oder scheiterte tragisch im Kugelhagel.

Heute ist der Checkpoint Charlie ein Rummelplatz mit dem Charme einer innerstädtischen Müllhalde. Ein Currywurst-Museum lockt, Hütchenspieler zocken Touristen ab, GI-Darsteller lassen sich vor einer Kontrollbuden-Attrappe mit aufgeregten Berlin-Besuchern fotografieren. Gruseln vor der Mauer gehört zum Reiseprogramm. In den winkligen Zimmern eines privaten Mauermuseums drängelt sich das zahlende Publikum vorbei an Fluchtautos, Uniformresten, DDR-Wappen und Ronald Reagans Original-Motorsäge samt Büsten von Gandhi und Stalin. Dieses „Haus am Checkpoint Charlie“ ist Berlins größte Rumpelkammer. Seine Hausherrin Alexandra Hildebrandt, Witwe des Museumsgründers Rainer Hildebrandt, wurde von der West-Berliner CDU lange als alleinige Traditionswahrerin der Mauer-Geschichte gesehen. Da war ein neuer Blick auf diesen Ort nicht erwünscht.

Geschichtsvergessener Billigtourismus

Wie geschichtsvergessen Berlins politische Führung war – in welcher politischen Besetzung auch immer – zeigt die Geschichte des Checkpoints Charlie seit 1989. Während die Ehrenmahle der Roten Armee am Brandenburger Tor und im Treptower Park auf Grundlage des Nachbarschaftsvertrages zwischen der Bundesrepublik und Russland mit Bundesgeld picobello gepflegt werden, wurde der Checkpoint Charlie der Verwahrlosung überlassen. Jetzt steht er für Billigtourismus auf Ruinengrundstücken.

Zwar hat sich der Senat immer wieder zu einer würdigen Gestaltung des Ortes bekannt, doch nichts geschah. Eine international hochrenommierte Initiative forderte die Errichtung eines „Museums des Kalten Krieges“ an diesem Hotspot der Geschichte. Zu den Initiatoren gehörten Historiker wie Timothy Garton Ash, Diplomaten wie der Ex-US-Außenminister James A. Baker oder Staatsoberhäupter wie der ehemalige polnische Präsident Aleksander Kwásniewski. Der Erfolg blieb aus. Der Platz verkam.

Eröffnung ein halbes Jahrhundert nach Mauerfall?

In der vergangenen Woche kam nach Jahrzehnten vergeblichen Forderns und Drängens überraschend Bewegung ins Spiel. Nachdem sich vier Investoren an der Bebauung des Areals verhoben hatten, einigte sich jetzt der Berliner Senat mit einem Immobilienentwickler auf ein Konzept, das Wohnungs- und Bürobau mit einer Fläche von 3.000 Quadratmetern für das Museumsprojekt verbindet. Das befreit den Ort damit von seiner Ruinenexistenz. Sieben namhafte Architekturbüros, darunter Chipperfield, Mayer und Graft, entwickelten Ideen für die Gestaltung des historischen Platzes, aus denen ein Gutachtergremium Anregungen für die Ausschreibung des eigentlichen Wettbewerbs gewinnen will.

Kaum war das Projekt öffentlich, erhob sich das übliche antikapitalistische Trara – mit der Forderung, der Senat solle ein „American Business Center 2.0“ verhindern und die Fläche aus Privathand erwerben, um es „zukunftsweisend neu zu definieren“. Als wäre der dreistellige Millionenbetrag so einfach locker zu machen aus der Staatskasse. Er würde für das Gelände und das Museum benötigt. Ein solcher Neustart, wie ihn sich die Kritiker wünschen, würde das Projekt noch einmal um ein Jahrzehnt, bei den Erfahrungen mit der Berliner Bürokratie aber um mindestens zwanzig Jahre nach hinten verschieben: Eröffnung ein halbes Jahrhundert nach dem Mauerfall.

Good Bye, Currywurst

Die Museumsinitiatoren jedoch sind mit dem Deal zwischen Senat und Projektentwickler zufrieden. Ihre Pläne für ein Museum, das Currywurst-Stimmung und sonstigen Berliner Lokalkolorit hinter sich lässt, ließen sich in diesem Gebäudekomplex gut verwirklichen. Für das internationale, meist jugendliche Publikum, das täglich herbeiströmt, würde die Funktion dieses historischen Orts auf der Weltkarte des Kalten Krieges – von Korea bis Kuba, geprägt von atomarem Wettrüsten und Propagandakriegen – erkennbar. Schon seit 2012 präsentieren die Initiatoren ihr grenzüberschreitendes Konzept in der provisorischen „Black Box – Cold War“. 1,7 Millionen Besucher zählen sie pro Jahr. Keine schlechten Aussichten für ein neues und einmaliges historisches Museum, das aus einer Touristenhölle einen internationalen Bildungs- und Erlebnisort macht. Nur die Hausherrin des Mauermuseums verteidigt noch ihren Platz als alleinige Interpretin des Gedenkens an diesem Ort. „An dieser Stelle wurde Blut vergossen“, wendet sie ein, „da wurde ein Flüchtling erschossen. Dort sollte man keine belanglosen Häuser bauen, sondern ein Denkmal errichten. Museen gibt es genug – auch uns.“