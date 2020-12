Christoph May ist Männerforscher. 2016 hat er das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Er forscht über Männerfantasien in Serien und Filmen und gibt Seminare zu „Männlichen Monokulturen“.

Herr May, gestern hat ein Mann eine Amokfahrt in Trier begangen. Spielt es eine Rolle, dass es ein Mann war, oder hätte genauso gut eine Frau am Steuer sitzen können?

Es gibt weibliche Attentäterinnen, aber das ist selten. Die überwältigende Mehrheit sind Männer. Also ja, Männlichkeit spielt eine entscheidende Rolle.

Woran liegt das, dass Männer diese Mehrheit stellen?

Nun, die meisten Männer wachsen in einer toxischen Umgebung heran. Sie werden in männlichen Monokulturen sozialisiert und sind dort mit einer ungeheuren Sprach- und Fantasielosigkeit konfrontiert, die sie oft nur schwer aufbrechen können. Im seltenen, aber schlimmsten Fall radikalisieren sie sich und nehmen anderen Menschen ihr Leben.

Was ist eine männliche Monokultur?

Überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich toxische Monokulturen, die Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen, Gift für diverse Erzählungen und kulturellen Reichtum.

Wenn Männer nicht endlich in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teilnehmen, nicht auf Frauen, Inter- und Transpersonen zugehen und vor allem nicht ihre Macht- und Männerbünde hinter sich lassen, blockieren sie alles, was unsere spätmoderne Gesellschaft voranbringen würde. Das betrifft uns alle! Von der kulturellen Armut und Fantasielosigkeit in Männerbünden ganz zu schweigen.

