Immer mehr Menschen wollen nach fast zwei Jahren Corona-Stress und Einschränkungen nun erstmals wieder ihre Seele am Strand oder in den Bergen baumeln lassen. In Berlin und Hamburg sind die Ferien zwar schon fast wieder vorbei – in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern haben sie aber gerade erst angefangen. Die kommende Woche haben deutschlandweit die meisten Schüler noch Sommerferien und auch in Europa haben die meisten Schulen derzeit noch geschlossen.

Da aber das Corona-Virus immer noch große Teile unseres Lebens bestimmt, bevorzugen viele Urlauber die heimischen Erden und entscheiden sich für einen Urlaub in der Schweiz, Deutschland oder Österreich. Laut einer Forsa-Umfrage unter Familien plante dieses Jahr mehr als die Hälfte von ihnen den Urlaub im eigenen Land zu verbringen.

Teure Kurztrips

Wer aber spontan einen Kurztrip an die Ostsee buchen will, der muss dafür nun tiefer in die Tasche greifen. 99 Prozent der Unterkünfte sind laut Booking.com für einen Trip an die Ostsee Mitte August nicht mehr verfügbar, die übrigen kosten oft mehr Geld. Laut einer Analyse des Onlineportals Check24 auf Grundlage der Buchungen im August 2019 und 2021 stiegen die Preise pro Hotelübernachtung um 26 Prozent. 2019 zahlten Kunden für eine Hotelübernachtung noch 91 Euro, im August 2021 sind es 115 Euro pro Nacht. Auch die Preise für Ferienwohnungen stiegen um 14 Prozent im Preis.

„Die Preise für Hotels und Ferienwohnungen sind zur Hauptreisezeit im Sommer generell höher“, erklärte dies Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei Check24 in einer Pressemitteilung. Besonders stark können Urlauber den Preisanstieg derzeit auch an den traditionellen Lieblingszielen innerhalb von Deutschland wahrnehmen: an Nord- und Ostsee sowie in Bayern.

Schon länger steigende Preise

Ulf Sonntag ist Leiter der Marktforschung am Tourismusforschungsinstitut in Nordeuropa. Er gab gegenüber dem RND an, dass schon 2020 die Preise merkbar gestiegen seien. Der Sprecher des Verbandes der Ferienwohnungseigentümer Daniel Rousta begründete gegenüber der Ostsee-Zeitung den Preisanstieg für Ferienwohnungen mit der gestiegenen Anforderung an Reinigung- und Hygienemaßnahmen, die aber nur teilweise weitergegeben werden würden.

Doch die Preissteigerung kann nicht das ausgleichen, was in den letzten beiden Jahren in der Sommersaison ausblieb. Auch in diesem Jahr planen laut einer von Europ Assistance in Auftrag gegebenen Umfrage vom Mai 2021 nur 57 Prozent aller Europäer einen Urlaub, was sechs Prozent weniger sind als noch 2019. Viele von ihnen vermeiden zudem bestimmte Länder und überfüllte Orte.

Spontanbucher zahlen am meisten

Das merken selbst Unternehmen im Gastgewerbe an beliebten Reisezielen wie der Ostesee. Laut der Pressestelle des Landestourismusverbands in Mecklenburg-Vorpommern bezeichneten sich rund 31 Prozent der touristischen Unternehmen in der Region als akut gefährdet, im April 2021 waren es 43 Prozent gewesen. Die Nachfrage sei weiterhin hoch, liege aber um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr zurück. So rechneten die Unternehmen mit einem 20 bis 30 Prozent schlechteren Juni im Vergleich zum Juni 2020. Ein Preisanstieg konnte hier nur sehr moderat betrachtet werden: Im Durchschnitt seien die Preise um rund sechs Prozent zur Vorsaison, elf Prozent für die Hauptsaison und um acht Prozent für die Nachsaison gestiegen. Von Zimmern, die um bis zu 50 Prozent mehr kosten als im Vorjahr, will man hier nichts gehört haben oder bezeichnet sie als Ausreißer.

Die Preissteigerungen beträfen vor allem die noch verfügbaren Kapazitäten. Doch gerade diese sind eben knapp. Die große Unsicherheit bringt viele dazu, ihre Reise spontan zu buchen und das verteuert die Reise deutlich. Der Wegfall des Frühbucherrabats, die Bevorzugung teurerer Pauschalreisen oder die Beratung im Reisebüro, um auf der sicheren Seite zu sein. Für die Restplätze in diesem Sommer gilt die alte Regel von Angebot und Nachfrage, wie gegenüber dem RND erklärte: „Wenn nur begrenzte Kapazitäten im Angebot sind und diese stark nachgefragt sind, dann steigen die Preise.“