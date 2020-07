So erreichen Sie Marko Northe:

Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

„Stets bemüht“ ist so eine Formulierung, die in einem Arbeits- oder Schulzeugnis mit die größtmögliche Vernichtung des Beurteilten darstellt. Sie deutet zwar eine Lern- und Arbeitsbereitschaft an, die allerdings zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat – kurz, der Betreffende war einfach zu dumm für seinen Job.

Die SPD hat sich in den letzten Jahren zu einer Partei entwickelt, in der gerade den Hoffnungsträgern immer wieder gern solche Zeugnisse von den eigenen Genossen ausgestellt werden. Andrea Nahles war „stets bemüht“, Martin Schulz ebenso. Die derzeitigen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten den Stempel „stets bemüht“ bereits aufgedrückt bekommen, bevor sie überhaupt im Willy-Brandt-Haus Platz nehmen konnten.

