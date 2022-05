Als eine „menschliche Tragödie“ hat Markus Söder den Fall am Mittwoch bezeichnet; dem tags zuvor zurückgetretenen CSU-Generalsekretär gehe es „tatsächlich nicht gut“. Soweit also die Einschätzung des Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten zum „Fall Stephan Mayer“. Man kann aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Söder, der mit Mayer ein „sehr langes, sehr menschliches Gespräch“ geführt haben will, sich nicht allzu lange mit Gefühlsduseligkeiten aufgehalten hat. Denn wenn der Regierungschef eines nicht ausstehen kann, dann ist es unprofessionelles Verhalten – zumal in seinem engsten politischen Umfeld.

Mayer, und das ist der Ausgangspunkt der aktuellen Misere, hat offenbar (und unwidersprochen) einen Journalisten des People-Magazins Bunte massiv unter Druck gesetzt, nachdem dieser über einen unehelichen Sohn des CSU-Generals berichtet hatte – und darüber, dass der unverheiratete Mayer noch dazu die Alimente für seinen achtjährigen Sprössling schuldig bleibe. Am Mittwoch voriger Woche, so berichtet es der Bunte-Journalist Manfred Otzelberger, habe Mayer ihn im Auto angerufen und sieben Minuten lang angeschrien und angepöbelt. Es seien Sätze gefallen wie: „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.“ Eine Kollegin Otzelbergers, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihm im Auto befand, kann das Gespräch offenbar bezeugen.