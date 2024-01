Vielleicht war die kleine Gemeinheit schuld, mit der Markus Lanz seinen Gesprächspartner in der jüngsten Talkrunde zu den Bauernprotesten vorstellte. Nicht nur, „weil er um ein Haar Landwirtschaftsminister geworden wäre“ sei er gespannt, was dieser Mann zu sagen habe; nein, Anton Hofreiter war auch als prominentes Mitglied der grünen Bundestagsfraktion in diese Talkshow geladen. Und in normalen Zeiten wäre es wiederum an Anton Hofreiter gewesen, den Zuschauern die Politik der Ampelregierung schmackhaft zu machen.

Doch die Zeiten sind keine gewöhnlichen. Und so ließ Hofreiter alle Hemmungen fallen und gerierte sich in einer bemerkenswerten Rolle: als wütender Protagonist des Bauernaufstands der Machtlosen gegen die Regierung. Der er, wie von Lanz eingangs genüsslich angemerkt, ja gerne anstelle von Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister angehört hätte.