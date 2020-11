Prof. Alexander Thiele hat zur Zeit eine Lehrstuhlvertretung für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der LMU in München inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Staatsrecht und der Demokratietheorie.

Herr Thiele, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fordert nach der teils eskalierenden Querdenken-Demonstration vom Wochenende, solche Versammlungen zu verbieten. Ist das von dem ohnehin verschärften Infektionsschutzgesetz gedeckt?

Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen Versammlungen untersagt werden können, ist in den verschiedenen Versammlungsgesetzen des Bundes und der Länder geregelt. Eine solche Möglichkeit besteht vor allem dann, wenn die Versammlung eine Gefahr für die Öffentliche Sicherheit darstellt. Durch die Versammlung auftretende Gefahren für die Gesundheit können durchaus einen Grund darstellen, Versammlungen zu untersagen.

Könnte der Vorschlag also umgesetzt werden?

Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Daher kann die Untersagung immer nur das letzte Mittel darstellen. Vorher sind andere Möglichkeiten – etwa Auflagen – auszuschöpfen. Einfacher könnte eine Untersagung zudem sein, wenn die Versammlungsgesetze ausdrückliche Regelungen enthielten, welche Besonderheiten möglicherweise in Pandemien gelten. Entsprechende Anpassungen der Gesetze sind in den Sommermonaten indes nicht vorgenommen worden.



Als Argument führt Herr Jung an, dass in der Pandemie das Recht auf gesundheitliche Unversehrtheit höher gewichtet werden müssen, als das Recht auf Versammlungsfreiheit. Hat er da einen Punkt?

So pauschal lässt sich dem Grundgesetz eine unterschiedliche Wertigkeit nicht entnehmen, zumal damit in der Sache wenig gewonnen ist. Denn für eine Untersagung kommt es dann eben doch auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an. Wie groß ist die Versammlung? Wie ist die Kooperationsbereitschaft der Organisatoren? Welche Gesundheitsgefahren drohen konkret? Gerade im Zusammenhang mit der Coronapandemie ist insofern zu betonen: Maximaler Lebensschutz ist keine Forderung des Grundgesetzes. Wäre sie es, müssten auch die allgemeinen Lockdown-Maßnahmen sehr viel rigoroser ausfallen. Um eine Abwägung kommt man insofern auch dann nicht herum, wenn es auf der einen Seite um Gesundheits- und Lebensschutz geht. Einfache Hierarchisierungen würden auch von der Bevölkerung allzu schnell als ungerecht angesehen.

Wäre es überhaupt möglich, eine verfassungskonforme Gesetzesänderung zu erzielen, die solche Versammlungen verbietet?

Ein pauschales Verbot von Versammlungen wäre sicherlich verfassungswidrig. Gleichwohl wäre es möglich, die entsprechenden Rechtsgrundlagen der Versammlungsgesetze zu präzisieren und ein Verbot jedenfalls bei einer Pandemie von nationaler Tragweite und bereits bestehenden Lockdown-Maßnahmen gesetzlich zu erleichtern. Das ist aber, wie gesagt, vom Gesetzgeber versäumt worden. Hier könnte man dann etwa auch gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf Versammlungsorte machen und Innenstädte dadurch unter bestimmten Voraussetzungen (etwa einer bestimmten Versammlungsgröße) als Versammlungsort ausschließen. Auch dann aber müssten die Verwaltungen den jeweiligen Einzelfall betrachten – eine Erfordernis, die im Übrigen fundamentalen Gerechtigkeitsvorstellungen entspricht.



Wir müssen also im Zweifel aushalten, dass Tausende Menschen die Verbreitung eines Virus befeuern, was dazu führen kann, dass unser Gesundheitssystem kollabiert?

Nein, das müssen wir nicht aushalten – auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten ja die bestehenden Corona-Regeln. Die Abstandsregelungen nicht einzuhalten und keine Maske zu tragen war also rechtswidrig. Zudem sei noch einmal darauf hingewiesen: Man hätte die gesetzlichen Regelungen der Versammlungsgesetze anpassen können und Verbote und Auflagen damit leichter und vor allem gerichtsfester ausgestalten können. Das ist unterblieben.



Wie Sie es sagen, es wurde gegen Auflagen, wie etwa das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verstoßen. Dann wurde die Demonstration offiziell aufgelöst, was aber niemanden zu kümmern schien. Müssen wir eine solche Machtlosigkeit des Staates akzeptieren?

Das kann in der Tat frustrieren. Die Frage ist aber: Was wäre nach Beginn der Versammlung die Alternative gewesen? Hätte die Polizei hier mit aller Härte vorgehen sollen? Hätten wir dann auch zahlreiche Verletzte und Gewalteskalationen akzeptiert? Der demokratische Verfassungsstaat ist darauf angewiesen, dass der Großteil seiner Anordnungen freiwillig befolgt wird. Er appelliert immer auch an die Vernunft der Mehrzahl der Menschen, darauf, dass eine polizeiliche Auflösungsverfügung zwar vielleicht zähneknirschend und unter Protest, aber letztlich doch befolgt wird.

Und wenn nicht?

Mit geballter Unvernunft und Patzigkeit tut sich eine Demokratie bisweilen schwer. Und im Kern ist das auch richtig so, weil ansonsten die Gefahr gewalttätiger Eskalationen besteht. Die Schwierigkeit mit Unvernunft umzugehen, zeigt sich aktuell ja auch in den USA, wo ein Präsident sich schlicht weigert, seine Niederlage einzugestehen. Rechtlich darf er das, aber es ist eben sehr unvernünftig und gerade deshalb so schwer abzustellen. Das heißt nicht, dass die Polizei nicht auch Fehler gemacht hat. Insgesamt aber liegt das Problem tiefer und kann nicht auf einzelne Institutionen abgewälzt werden.



Kritisiert wird schließlich auch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Es habe ideologisch entschieden, die Demonstration in der Innenstadt zu erlauben, obwohl absehbar war, dass gegen Auflagen verstoßen wird. Ist der Vorwurf fehlender Weitsicht berechtigt?

Ich habe das Urteil bisher nicht gelesen und bin daher mit einer solchen Bewertung vorsichtig. Allerdings will ich an dieser Stelle noch einmal betonen: Die vagen Generalklauseln des bestehenden Versammlungsrechts machen es für ein Gericht jedenfalls sehr viel leichter, vorgesehene Auflagen aufzuheben. Hier wären pandemieangepasste Rechtsgrundlagen zielführender. Der Gesetzgeber sollte jetzt schnell reagieren.