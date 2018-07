Unser modernes Leben gilt als unheimlich komplex. Es sei hyperbeschleunigt, extrem fordernd bis überfordernd und lasse uns kaum noch Zeit und Raum, das zu tun, was wir eigentlich wollten. Aber sind wir in unserem unerschütterlichen Glauben an die eigene Überforderung nicht himmelschreiend ungerecht gegenüber früheren Generationen? Ist es wirklich so, dass das Leben früher übersichtlicher, handhabbarer, sorgloser und besser war? Meine Großmutter hatte zwei Weltkriege, drei Evakuierungen und nicht weniger als fünf Staatsformen in Deutschland erlebt. Demgegenüber wirkt es fast lächerlich, sich alle paar Jahre darüber zu ärgern, die eigene Musiksammlung wegen des rasanten technischen Fortschritts schon wieder auf ein neues technisches Format umrüsten oder das Mobiltelefon mit mehr Speicherkapazität ausrüsten zu müssen.

Kein Zweifel: Das Leben vieler Menschen ist auch heute noch hart. Doch interessanterweise sind es in der Regel gerade nicht diese Leute, die sich öffentlich darüber beklagen. Sie bestreiten einfach ihr Leben, und das klingt schon von der Wortwahl her nicht unbedingt tiefenentspannt. Aber sie lamentieren zumindest nicht so öffentlichkeitswirksam. Dass früher alles besser gewesen sei, hat man „früher“ eher von Menschen gehört, die dieses selbst erlebt haben. Mittlerweile scheint die Sehnsucht nach der Vergangenheit aber auch bei Menschen durchzubrechen, die „früher“ noch gar nicht auf der Welt waren.

