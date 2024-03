Reichelt jedenfalls sah in dem Foto, das der Fußballspieler auf Instagram gepostet hatte, am Tag des Länderspiels Deutschland gegen Frankreich, ein Zeichen für „Islamismus heute Abend in der deutschen Start-Elf“. Das Bundesinnenministerium hält die Geste für unproblematisch „unabhängig von der Tatsache, dass islamistische Gruppen dieses Symbol vereinnahmen und für ihre Zwecke missbrauchen“. Der Tauhid-Finger könne durchaus „als Zeichen einer salafistischen bzw. islamistischen Radikalisierung angesehen werden, wenn Akteure sich bewusst dieser Mehrdeutigkeit bedienen“.