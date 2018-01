Immer wieder ist zu hören, die Weimarer Verfassung habe durch ihre Konstruktion das Ende der Demokratie befördert. Wer genauer hinschaut, sieht, dass der eigentliche Erosionsprozess damals in politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebenswelten stattfand. Wie steht es heute, warum nur ist es plötzlich so schwer, eine Regierung zu bilden? Integrationskrise, Brexit, Migration, Trump, autoritäre Schlinggewächse in und an den Grenzen Europas – schlägt das jetzt durch auf die Mitte des Kontinents?