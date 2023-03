Eintägige Warnstreiks im Verkehrssektor gab es auch schon in den vergangenen Jahren, etwa von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) oder der Pilotengewerkschaft Cockpit. Doch eine koordinierte Aktion mehrerer Gewerkschaften in allen Verkehrssparten und in unterschiedlichen Tarifbereichen ist in dieser Form tatsächlich ein Novum in der bundesdeutschen Tarifgeschichte.