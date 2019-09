Als Anne Kura auf die Welt kam, war Nenas Hit schon ein Jahr alt und stürmte in seiner englischen Version gerade die US-Charts. Vielleicht erklärt das Anne Kuras Sensibilität für die Gefahren von Luftballons. Denn Luftballons, so die Vorsitzende der Grünen in Niedersachsen, sollten verboten werden. Nicht wegen der Kriegsgefahr, die von ihnen ausgeht. Sondern aus Umweltschutzgründen. Denn, so Anne Kura in der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Steigen gelassene Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen. Auch Ballons aus Naturlatex sind deswegen keine wirkliche Alternative“.