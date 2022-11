Es waren dankenswerterweise Denker der politischen Linken, ja sogar oftmals der frühen ökologischen Bewegungen, die darauf hingewiesen haben, dass spätestens mit der Moderne die Ära im Zeichen der Nächstenliebe ein für alle Mal an ihr Ende gekommen ist. Denn wer ist schon mein Nächster, wenn selbiger mittlerweile tausende Kilometer weit weg in einem New Yorker Homeoffice sitzen, ich ihm aber dennoch öffentlich und ich Echtzeit via Zoom-Meeting auf die Füße treten kann? Es muss somit gar nicht erst der berühmte „Rote Knopf“ sein, mit dem ich von irgendwo aus den Engel des Abgrunds via Fernzündung aktiviere, um noch einmal über die alte Einsicht des Philosophen Günther Anders nachzudenken, nach der wir ach so antiquierten Menschen längst mehr herstellen als uns vorstellen können.