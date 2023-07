So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Immerhin, er ist gelandet. Und das sogar pünktlich vor der Sommerpause. Viele hatten ja schon befürchtet, dass er gar nicht mehr runterkäme – der Tiger, der da Anfang Dezember 2022 mit großen Gebrüll in die Luft ging, und der dann vorgestern in Berlin erneut auf dem Boden aufprallte. Dabei ist aus der gefährlichen Raubkatze innerhalb der letzten sieben Monate nicht einmal der sprichwörtliche Bettvorleger geworden. Denn mit einer solch schlafnahen Flauschmatte hätte man sich wenigstens beim morgendlichen Aufstehen ein wenig die Füße wärmen können. Die Eckpunkte der am Montag zwischen Bund und Ländern vereinbarten Krankenhausreform aber spenden derart wenig soziale Grundwärme, dass man wohl allenfalls vom plötzlichen Wiederaufprall einer zerzausten Straßenkatze sprechen müsste.

Doch man will das Bild auch nicht überstrapazieren: Ein halbes Jahr lang hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schließlich mit seinen Länderkollegen um eine Reform des maroden deutschen Kliniksystems gerungen. Und während aus der anfänglich angekündigten „Revolution“ am Ende nun nur noch eine „Art Revolution“ (Lauterbach nach der Einigung auf Twitter) geworden ist, fragen sich seit Anfang der Woche vor allem kleinere Klinikbetreiber, wie lange sie ihr Haus wohl noch werden offen halten können.