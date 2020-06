Konjunkturpaket wegen Corona - Wumms oder Knallerbse?

Mit 130 Milliarden Euro will die Große Koalition die Konjunktur wieder ankurbeln. Aber viele der beschlossenen Maßnahmen verheddern sich in politischen Fehlschlüssen aus der Vergangenheit. Die Zukunftsfähigkeit reicht in Deutschland offenbar nur bis zum E-Auto.