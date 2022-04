Was musste man von dem nicht in den zurückliegenden Monaten schon alles hören oder lesen! Etwa dass nicht Omikron für den Rückgang der Covid-Mortalität und -Hospitalisierung zur Verantwortung zu ziehen sei, sondern einzig die neuartigen mRNA-Impfstoffe (so behauptete es der Bundesgesundheitsminister während der Debatte zum Gesetzentwurf über die Impfpflicht ab 60 am 8. April). Weiterhin, dass elf Prozent aller infizierten Kinder laut einer israelischen Studie noch sechs Monate nach ihrer Covid-Infektion Long-Covid-Symptome aufwiesen (Lauterbach in einem Tweet vom 14.10.2021 auf Twitter. Der im Tweet verlinkte Artikel aus der israelischen Tageszeitung Haaretz sprach lediglich von 1,8 bis 4,6 Prozent). Oder dann, gerade einmal eine Woche später, dass „Kinder so viel Long Covid erlitten wie Erwachsene“ (in einem Tweet vom 22.10.2021, in dem er zudem eine Studie verlinkte, die genau das Gegenteil des Behaupteten belegte).