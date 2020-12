„To stand and be still / to the Birken’ead Drill / is a damn tough bullet to chew“, dichtete noch Jahre später der englische Schriftsteller Rudyard Kipling über eine Order, die besonders dem männlichen Teil der Bevölkerung eine Menge abverlangt hatte, ließ sie sich doch auf die kurze Formel „Frauen und Kinder zuerst!“ bringen. In der Theorie sollte diese Priorisierung das natürliche Recht des Stärkeren durch einen karitativen Impuls ersetzen, denn andernfalls wäre man auf Hoher See wirklich und ausschließlich in Gottes Hand gewesen. Praktisch indes blieb die Realität auch nach dem „Birkenhead Drill" die gleiche: Eine Untersuchung der Universität Uppsala aus dem Jahr 2019 brachte zutage, dass von 18 untersuchten Schiffsunglücken nur sieben identifiziert werden konnten, bei denen tatsächlich proportional mehr Frauen und Kinder denn Männer überleben konnten.