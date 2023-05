So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die Expedition, bestehend aus den Verlagsgeschäftsführern und der von den Mitarbeitern auf jeweils drei Jahre gewählten Geschäftsführung der Mitarbeiter-Kommanditgesellschaft, muss sich vorkommen wie eine Bergsteiger-Gruppe, die zehn Meter vor dem Gipfel um ein Haar der Blitz trifft, der sie zwar äußerlich unversehrt lässt, für die kommenden Stunden aber blind und taub macht. Fast wäre es gelungen, mit der unseligen Tradition des Hauses zu brechen und einen Wechsel an der Spitze der Redaktion einmal ohne Drama, Chaos und eine raumgreifende Mischung aus Aggression und Depression über die Bühne zu bringen, wütende Unterschriftensammlungen inbegriffen. Es war aber Amtsinhaber Steffen Klusmann selbst, der den schönen Plan eines gesitteten Übergangs in der Redaktionskonferenz am Mittwoch mit einigen kryptischen Andeutungen zunichtemachte.

Er habe eine schöne Zeit beim Spiegel gehabt, wird Klusmann zitiert, der 2019 an die Spitze der Redaktion inmitten schwieriger Verhältnisse trat, und die Vergangenheitsform, die er wählte, elektrisierte die offensichtlich völlig ahnungslosenden Anwesenden von einer Sekunde auf die andere. Nachfragen sei er ausgewichen, als hätte ihm das Unterbewusstsein einen Streich gespielt, woraufhin er sich verplapperte. Verdatterte Redakteure hätten ihm auf der Stelle ihre Solidarität und Unterstützung versichert und ihn ermuntert, nicht vorschnell aufzugeben, doch der 57-Jährige habe erwidert, er werde nur einen Kampf führen, den er auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewinnen könne.