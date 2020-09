So erreichen Sie Moritz Gathmann:

„Wir können die (Migranten) später immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst.“ Der Mann, der diese Worte sagt, ist Christian Lüth, und am 23. Februar diesen Jahres, als er diese Worte in der Berliner Newton Bar im Gespräch mit einer rechten Youtuberin ausspricht, ist er Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Das vertrauliche Gespräch wurde heimlich von einem Kamerateam von ProSieben aufgezeichnet und wird heute Abend in der Sendung ProSieben spezial: Deutsch, rechts, radikal ausgestrahlt.

Zuvor hatte Lüth in dem Gespräch ausgeführt, dass eine Verschlechterung der Lage in Deutschland der AfD zupass käme: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder. (…) Aber wahrscheinlich erhält uns das“, sagt er in dem Video, aus dem heute exklusiv Zeit Online zitierte.

