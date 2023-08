Bei der „Turbo“-Einbürgerung – in bestimmten Fällen bereits nach drei Jahren – wird in der öffentlichen Diskussion ein Gesichtspunkt kaum beachtet: Wer zwei Pässe hat, darf auch in zwei Ländern wählen, in Deutschland und in seinem Heimatland. Mehr als 100 Jahre nach Abschaffung des Preußischen Drei-Klassen-Wahlrechts (die oberen reichen vier Prozent konnten über genauso viele Sitze bestimmen wie die unteren armen 80 Prozent) wird es in der Bundesrepublik zwei Wählerklassen geben – Doppelstaatler mit zwei Stimmen in zwei Ländern und „Bio-Deutsche“ mit nur einer Stimme.