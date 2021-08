So erreichen Sie Uta Weisse:

Julia L. hat bereits mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich. Ihren vollen Namen möchte sie nicht preisgeben, zu emotional werde das Thema Corona-Maßnahmen und -Impfen in ihrem Umfeld, speziell auf der Arbeit, diskutiert, erklärt sie gegenüber Cicero. Vergangene Woche hat die 34-Jährige ihre erste Corona-Impfung erhalten. Die Spritze hat ihr allerdings nicht ihre Frauenärztin gesetzt, auch nicht eine andere Gynäkologin, bei der sie zwischenzeitlich in Behandlung war. Ihr Hausarzt hatte ebenfalls abgewunken, es gebe noch nicht genügend Daten, lautete die Argumentation. Auch im Impfzentrum ihres Wohnorts in Rheinland-Pfalz habe man sie wieder weggeschickt: „Wir impfen grundsätzlich keine Schwangeren“, hieß es dort.

Dabei habe es genügend befreundete Ärzte im privaten Umfeld der Schwangeren gegeben, die ihr zur Impfung geraten hatten. Die hätten Julia L. erzählt, wie furchtbar Entbindungen seien, wenn die betroffenen Frauen Corona haben. Nur habe trotzdem keiner von ihnen Julia L. impfen wollen.