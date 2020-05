Peter Piot kennt sich aus mit Viren, er hat 40 Jahre lang an Ebola und HIV geforscht. „Wir sollten uns da nichts vormachen“, sagt der belgische Mediziner mit dem ganzen Hintergrund seiner Erfahrung: „Ohne einen Impfstoff werden wir nie wieder normal leben können.“ Und selbst wenn es gelänge, dieses Serum zu entwickeln, bedürfe es einer enormen logistischen Leistung, Milliarden von Dosen herzustellen und die ganze Welt damit zu beliefern.

Die Suche nach dem Serum ist eine Menschheitsaufgabe. Ob und wann wir unser normales Leben wiederhaben können, entscheidet dieser Wettlauf mit dem Virus. Wird das ein Sprint oder ein Marathon? Warum ist es so schwer, und warum dauert das so lange? Die Wissenschaftsjournalistin Susanne Donner ist diesen Fragen nachgegangen, die nicht nur in Labore führen. Wer diesen Impfstoff eines Tages sein Eigen nennen könnte, ein Staat oder eine Firma oder beides, der hätte die Macht über die Welt fast wie in einem James-Bond-Film. Nach einer Firma, die aussichtsreich im Rennen liegt, hatte US-Präsident Donald Trump schon die Finger ausgestreckt. Weil die Immunisierung durch Impfung keine Frage von Reich und Arm werden darf, haben der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und einige andere europäische Regierungschefs einen Fonds eingerichtet, der supranational Milliarden sammelt und das Geld der Forschung uneigennützig zukommen lässt.

Impfstoff wirklich schon in Sicht?

Unser Cicero-Hausökonom Daniel Stelter blickt in den wirtschaftlichen Krater, den das Virus geschlagen hat, und er weist auch einen Weg wieder heraus aus dem tiefen Loch. Mein Kollege Alexander Marguier hat sich mit den gesellschaftlichen Folgen des Lockdowns beschäftigt und kommt zu dem Befund, dass das Virus mitnichten alle gleich macht, sondern die Spaltung der Gesellschaft in fast allen Lebensbereichen forciert.

Es gibt erste Meldungen, dass ein Impfstoff in Sicht ist. Wir sollten aber nicht zu sicher davon ausgehen, dass dieser Albtraum mit einem kleinen Pikser in den Arm bald vorbei ist. Piot, selbst beinahe an Corona gestorben, hat das Ebolavirus 1976 mitentdeckt. Der Impfstoff dagegen wurde im November 2019 in Europa zugelassen. Bei HIV, entdeckt 1983, steht er bis heute aus.

