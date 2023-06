So erreichen Sie Volker Resing:

Sein Geheimnis sind die goldenen Kugeln. Er hat sie selbst besorgt, ordnet sie akkurat auf dem Tisch zum Quadrat, sodass man fast nicht zugreifen möchte. Und so entfalten sie ihre Wirkung. Für Stefan Evers ist es so was wie psychologische Kriegsführung. Den schlechten Bürokeksen hat er den Kampf angesagt. Und wenn seine Gesprächspartner erst mal mit Ferrero Rocher versorgt sind, lässt sich viel geschmeidiger über jedes Problem sprechen.

Stefan Evers ist Berlins neuer Finanzsenator, doch noch wichtiger ist: Er hat als CDU-Generalsekretär den Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin mitverhandelt. Vielleicht ist verhandeln nicht das richtige Wort, er hat die gegensätzlichen Partner in das neue Bündnis hineingezogen, er hat die Fährte gelegt. Mit Schokokugeln, aber auch noch mit mehr. Es ist eine eigentümliche Mischung aus vermuteter Harmlosigkeit und tatsächlicher Expertise, die Stefan Evers umgibt und ihn zu einer der zentralen Figuren der Berliner Politik gemacht hat.