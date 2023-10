So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero und Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “. Er lebt in München.

Florian Streibl ist Krisengewinnler. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) im bayerischen Landtag wäre unter normalen Umständen nicht bei Anne Will in der Sonntagabend-Talkshow gelandet. Doch vor kurzem saß er dort und verteidigte seinen Vorsitzenden Hubert Aiwanger. Der Gegensatz ist offensichtlich: der ruhige Erklärer und Vermittler Streibl und der Lautsprecher Aiwanger, der in die Kritik geraten ist.

Der bayerische Landtagswahlkampf wurde vier Wochen vor dem Urnengang noch mal ordentlich durcheinandergewirbelt. Die Süddeutsche Zeitung hatte über ein vielleicht antisemitisches, aber zweifellos geschmackloses Flugblatt berichtet, das Aiwanger als Schüler am Gymnasium in Umlauf gebracht haben soll. Darin werden die „größten Vaterlandsverräter“ gesucht. Bewerber, heißt es in dem offenbar satirisch gemeinten Pamphlet, hätten „sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch“ einzufinden.