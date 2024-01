Die ganze Nacht über war in unserer Wohnung das Hupen der Traktoren zu hören, die sich auf der Straße des 17. Juni und Umgebung sammelten für die große Kundgebung an diesem Montag in Berlin. Heute Morgen dann ein schier endloses Defilee von Landwirten, Handwerkern, Fuhrunternehmern. Und entlang der Gehsteige oder Fahrradwege, gar nicht so selten, stehen Leute, die durch Winken und Daumenhochhalten ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Die Bauern in ihren teils riesigen Gefährten freut das, sie winken zurück.

Von wegen leidgeplagte Berliner, die inzwischen die beinahe täglichen Demos eigentlich nicht mehr sollten ertragen können: Anscheinend merken viele, dass diese Bauernproteste weit mehr sind als ein Ausdruck der Empörung der arbeitenden Landbevölkerung gegen die vermeintlich abgehobene Berliner Politikblase. Es ist so etwas wie ein Aufstand der Frühaufsteher – eine Revolte jener, die durch ihre tägliche Arbeit alles das erarbeiten, was die Regierung an anderer Stelle raushaut. Lerneinheit: Soziale Wohltaten für alle und jeden in einem Land, das keineswegs unter Arbeitslosigkeit leidet, sondern – im Gegenteil – unter mangelnden Arbeitskräften, schaffen noch lange keinen sozialen Frieden. Insbesondere für Sozialdemokraten, die immer noch an ihren alten Gewissheiten festhalten, dürfte dies eine bittere Erkenntnis sein.