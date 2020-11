So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Felix Klein ist als Jurist auf Völkerrecht spezialisiert und seit 2018 Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.

Herr Klein, als Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung warnen Sie davor, dass die Proteste gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie zunehmend antisemitisch konnotiert sind. Wird damit nicht jeglicher Protest gegen die aktuelle Politik grundlegend delegitimiert?

Selbstverständlich muss man die Bürger mit ihren Sorgen ernst nehmen. Aber es ist nun mal meine Aufgabe, auf wachsenden Judenhass aufmerksam zu machen. Und wer entsprechende Äußerungen in der Öffentlichkeit macht, und das im Schulterschluss mit Rechtsextremisten, muss mit Widerspruch rechnen.

Natürlich sind Vergleiche mit NS-Opfern wie Sophie Scholl und Anne Frank oder mit Hitlers Ermächtigungsgesetz in keiner Weise akzeptabel. Aber gibt es belastbare Indizien oder gar Beweise, dass ein großer Teil der Protestteilnehmer derartige Aussagen unterstützt?

Wir sehen schon, dass viele Teilnehmer dieser Veranstaltungen Verschwörungstheorien anhängen. Und die sind nun mal per se antisemitisch aufladbar, das ist das „Betriebssystem“ dieser Theorien. Das gilt auch für die Selbststilisierung als Opfer, etwa bei der Gleichsetzung mit NS-Opfern wie Anne Frank und Sophie Scholl oder wenn Menschen den Judenstern aus dem Dritten Reich tragen mit der Aufschrift „ungeimpft“.

Dennoch fehlt es da meines Erachtens an Trennschärfe zwischen antisemitischer Ideologie und legitimen Protesten. Darf man das Wirken mächtiger privater Institutionen wie der Soros-Foundation kritisieren, ohne in den Verdacht des Antisemitismus zu geraten, weil der Protagonist ein Mensch jüdischen Glaubens ist?

Man kann alles und jeden kritisieren, das gehört zur Meinungsfreiheit. Doch wenn damit die Zuschreibung einer besonderen Macht an bestimmte Gruppen einhergeht, die angeblich von der Krise profitieren, dann wird es problematisch. Dies ist eindeutig antisemitisch konnotiert.

Sie fassen Ihre Vorwürfe ja wesentlich weiter und sprechen auch von „antisemitisch aufladbaren“ Positionen jenseits rechtsradikaler Propaganda. Und die sehen Sie auch zunehmend stärker verankert in bürgerlich-gemäßigten, progressiven und linken Milieus, sozusagen als Bindeglied der Corona-Proteste. Wird der Vorwurf des Antisemitismus da nicht beliebig?

Das Muster ist doch, dass einer gewissen Gruppe ein besonderer Einfluss attestiert wird, die angeblich im Hintergrund die Fäden zieht und von der aktuellen Corona-Krise profitiert. Oft wird auch mit bestimmten Chiffren gearbeitet, „die Ostküste“ oder „die Israel-Lobby“.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ