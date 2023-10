Gizem Weber, 1984 im westtürkischen Izmir geboren und aufgewachsen, studierte Medienwissenschaften und Journalismus in der Türkei und in Frankreich. Nach ihrem Studium spezialisierte sie sich in einem Masterstudium auf Gender Studies und war gleichzeitig als Moderatorin beim türkischen Staatsfernsehen tätig. Seit 13 Jahren lebt sie in Deutschland und hat im März 2015 die Stelle der Projektkoordination am Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI) in Mannheim übernommen. Dort koordiniert sie Bildungsprojekte für deutsch-türkische Jugendliche und unterstützt diese bei ihrer beruflichen Qualifikation.