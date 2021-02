Am 7. März stimmen die Schweizerinnen und Schweizer darüber ab, ob in ihrem Land das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit künftig untersagt werden soll. Es ist damit zu rechnen, dass die Verbotsbefürworter sich durchsetzen werden, denn kaum ein anderes Kleidungsstück ist derart umstritten und politisch aufgeladen wie der Ganzkörperschleier. Handelt es sich dabei um ein Symbol für den radikalen Islam, das den Trägerinnen von Männern aufgezwungen wird? Ist es ein unverhohlenes Zeichen für die Unterdrückung der Frauen in Teilen der muslimischen Welt?

Über Fragen wie diese wird seit Jahren erbittert gestritten, und seit die Burka in Frankreich vor mehr als zehn Jahren verboten wurde, sind die Konflikte eher noch größer geworden. Denn es hat sich gezeigt, dass durch diesen Schritt der Radikalisierung bestimmter Teile der muslimischen Communities keineswegs entgegengewirkt wurde – im Gegenteil. Vor diesem Hintergrund ist eine sachliche Bestandsaufnahme des Burka-Banns eigentlich mehr als überfällig.

Ein Erkenntnisgewinn

Insofern überaus lesenswert ist ein Gespräch, das der Schweizer Journalist Daniel Binswanger mit Agnès De Féo geführt hat. Die französische Soziologin forscht seit 15 Jahren zum Thema Vollverschleierung und hat um die 200 Burka-Trägerinnen zu ihren Motiven befragt. Eine zentrale Erkenntnis De Féos: Mit dem Einsetzen der Verbotsdebatte habe es plötzlich deutlich mehr junge Frauen gegeben, die sich für Vollverschleierung und Salafismus zu interessieren begannen. In dem langen Interview geht es auch darum, wieso insbesondere Konvertitinnen so anfällig für die Vollverschleierung sind und was die Burka mit einer Dating-App verbindet.

Wer nur die üblichen Vorurteile bestätigt haben möchte, für den ist das Gespräch zwischen Binswanger und De Féo sicherlich nicht das richtige Format. Für alle anderen ist es in jedem Fall ein Erkenntnisgewinn.

