Sarkozy hatte 2014 versucht, an geheime Informationen in einem Ermittlungsverfahren zu gelangen, das nach seiner Amtszeit (2007-2012) wegen illegaler Finanzierung seines Wahlkampfs von 2007 gegen ihn anhängig war – angeblich durch millionenschwere Spenden von Muammar al-Gaddafi. Der ehemalige Präsident hatte auf einem eigens zu diesem Zweck unter falschen Namen gekauften Handy den Richter am Obersten Gerichtshof des Landes Gilbert Azibert kontaktiert und diesen ultimativ aufgefordert, vertrauliche Informationen zu besorgen und herauszugeben. Im Gegenzug hatte Sarkozy dem Richter versprochen, ihm seinen Wunschposten im Fürstentum Monaco an der Côte d’Azur zu verschaffen.