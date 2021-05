Gegen Kurz wird wegen „Falschaussage“ vor dem parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Konkret geht es um die Bestellung eines ÖVP-nahen Funktionärs an die Spitze der Österreichischen Beteiligungs AG, kurz ÖBAG, die Beteiligungen der Republik Österreich an einigen börsennotierten Unternehmen verwaltet. Während Kurz im Ausschuss beteuerte, nicht in die Bestellung involviert gewesen zu sein, legen Chatprotokolle etwas ganz anderes nahe. Wenn sich der Verdacht erhärtet, könnte es zu einer Anklage kommen. Es wäre selbst für österreichische Verhältnisse ein beispielloser Vorgang, in dieser an beispiellosen Vorgängen nicht gerade armen Alpenrepublik: Ein Kanzler auf der Anklagebank.