„Wegen ihm herrschen im Land Chaos und politische Instabilität“, schimpft der Familienvater. Sein Sohn entgegnet: „Dafür haben wir Freiheit und neue Möglichkeiten.“ Bevor die beiden sich an die Gurgel gehen, greift die Mutter ein: „Dank ihm haben wir Pizza Hut.“ Versöhnt stehen alle auf und rufen: „Es lebe Gorbatschow!“ Das Land ist im Eimer, aber egal, Hauptsache, diese schlechte amerikanische Pizza-Imitation gibt's nun auch in Moskau. So einfach kann es sein. Ist es aber nicht.