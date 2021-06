Neulich, bei einer Pressekonferenz in Rom, nahm Mario Draghi vor einer Abbildung des vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci Platz. Smartwatch am linken Handgelenk, perfekt sitzender dunkler Anzug, den rechten Mundwinkel nach oben gezogen, undurchschaubares Draghi-Lächeln. Der „uomo vitruviano“, benannt nach seinem Erfinder, dem römischen Ästhetiker Vitruv, bildet den Menschen in seinen idealen Proportionen ab.

Mario Draghi kam also vor diesen Idealmaßen zu sitzen. Und wer Italiens Premier in den vergangenen Wochen beobachtete, konnte den Eindruck bekommen, der Ministerpräsident sei so etwas wie der perfekte Mann für das Land in der schwierigsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Vertrauen in den 73 Jahre alten Römer ist groß, die Hoffnungen, dass er Italien nach der Pandemie endlich auf den rechten Weg bringt, sind enorm – nicht nur in Rom. Sie sind so groß, dass Draghi sie kaum erfüllen kann.

Der Mann für schwierige Fälle Der rechte Weg, so wie man ihn sich in Rom und Brüssel vorstellt, hat 266 Seiten und trägt den Namen „Piano nazionale di ripresa e resilienza“ (Nationaler Plan für Wiederaufbau und Resilienz). Draghi, seit drei Monaten als Ministerpräsident im Amt, hat ihn zusammen mit seinem Vertrauten, Wirtschaftsminister Daniele Franco, innerhalb von zwei Monaten verfasst. Das war schnell, aber auch notwendig angesichts der Brüsseler Abgabefristen.