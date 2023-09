So erreichen Sie Lisa Davidson:

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

Eine Monopolstellung innezuhaben, ist in den USA nicht illegal. Diese Macht zu missbrauchen, hingegen schon. Doch um das gesamte Ausmaß des Google-Kartellverfahrens in den USA zu verstehen, muss noch ein bisschen tiefer in die einzigartige Gemütslage der Amerikaner gebohrt werden. Denn die Amis standen mächtigen Großunternehmen lange skeptisch gegenüber. Schon Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Harry Truman schickten sich an, die Macht großer Konzerne zu beschränken.

Ihre Bemühungen waren Teil eines nationalen Kulturverständnisses, dessen Kern die individuelle Freiheit ist. In den 1960er Jahren begann jedoch eine Gruppe konservativer Wissenschaftler zu argumentieren, dass große Unternehmen zu Unrecht verleumdet würden. An ihrer Spitze stand Robert Bork, ein damals noch unbekannten Juraprofessor, der argumentierte, große Unternehmen seien oft besonders effizient und innovativ. Und falls ein Großunternehmen versuchte, Verbraucher zu übervorteilen, könne ja die Konkurrenz einspringen.

Der Sinneswandel der Amerikaner

Die Regierung konnten Bork und seine Anhänger allerdings erst überzeugen, als die US-Wirtschaft in den 1970er Jahren in Schwierigkeiten geriet. Die Befürchtung politischer Entscheidungsträger war, dass die Kartellgesetze amerikanische Unternehmen daran hindern würden, mit japanischen und europäischen Wettbewerbern zu konkurrieren. So wurde die Bork‘sche Sichtweise sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten schrittweise anerkannt und dominierte die Wirtschaft seit den 1980er Jahren.

Das Google-Antitrust-Verfahren ist somit seit Jahrzehnten der bedeutendste Versuch, den Bork-Konsens aufzuheben und wird aus diesem Grund sowohl bei Politikern als auch Wirtschaftsexperten heiß diskutiert. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Frage, ob Google wirklich ein Monopol ist. Während es zwar auch andere, frei zugängliche Suchmaschinen gibt, werden mehr als 90 Prozent der weltweiten Websuchen über Google durchgeführt. Die Probleme, die diese Vorherrschaft mit sich bringen kann, sind mannigfaltig.

Das Unternehmen ist beispielsweise so profitabel, dass es die Politik der Regierung durch Lobbyarbeit oder Spenden beeinflussen kann. Zudem könnte Google potenziell die Löhne für alle, die in der Internetsuche arbeiten wollen, niedrig halten. Der Tech-Gigant könnte Verbraucher sogar dazu zwingen, persönliche Daten zu teilen. Immerhin reichen die Google-Dienste weit über die Suchmaschinenfunktion hinaus. Das Unternehmen besitzt unter anderem auch Google Mail, Google Cloud und YouTube.

Die Klage des US-Justizministeriums

In der Klage des US-Justizministeriums gegen Google wird nun behauptet, dass das Unternehmen seine dominante Position durch unfaire Praktiken aufrechterhalten hat. Jährlich flossen demnach Milliarden von Dollar an andere Unternehmen, um diese von Google abhängig zu halten. Ein konkretes Beispiel hierfür seien die Zahlungen an Apple, die dafür sorgen, dass Google als Standardsuchmaschine auf iPhones verwendet wird. Das Justizministerium argumentiert, dass dies dazu führe, dass sich Googles Wettbewerber nicht durchzusetzen könnten.

Mehr von Lisa Davidson:

Google wiederum argumentiert, dass seine Marktmacht primär darauf zurückzuführen sei, dass sein Produkt einfach besser ist als das der Konkurrenz. Und überhaupt: Selbst wenn Google auf Smartphones und anderen Geräten die Standard-Suchmaschine sei, könnten Nutzer schnell und einfach mit ein paar Klicks zu anderen Suchmaschinen wechseln. Doch ist das wirklich so? Unterschiedliche Tech-Experten, unter anderem von der New York Times, folgten den Anweisungen von Google, um zu anderen Suchmaschinen wie Bing oder DuckDuckGo zu wechseln. Das Ergebnis: Die Umstellung ist nicht so einfach wie beschrieben.

Wer profitiert vom vermeintlichen Google-Monopol?

Da Google seine Dienstleistungen Verbraucher kostenlos zur Verfügung stellt, muss Geld auf anderem Weg ins Unternehmen fließen. Eine in der Technologiebranche übliche Methode ist dabei Werbung, die auf den unterschiedlichen Websites geschaltet wird. Der ehemalige Google-Mitarbeiter Chris Barton sagte laut Business Insider vor Gericht aus, dass einer seiner Prioritäten im Job gewesen sei, Google als Standardsuchmaschine auf mobile Endgeräte zu bekommen. Im Gegenzug wurde den Telefondienstanbietern und -herstellern ein Anteil an den Einnahmen angeboten, die erzielt wurden, wenn Nutzer auf Anzeigen klickten.

Trotz guter Argumente ist die größte Herausforderung für die Regierung eng mit Borks Rahmen für die Kartellpolitik verbunden. Das Problem ist, dass Bork argumentierte, Verbraucherpreise seien ein stringenter Maßstab für die Beurteilung potenzieller Monopole. Nur wenn eine wirtschaftliche Analyse dies beweise, sollen Regulierungsbehörden eingreifen. Im Fall Google wird das jedoch schwer nachzuweisen sein. Eine neue Generation von Rechtswissenschaftlern versucht den Konsens nun zu ändern und argumentiert, dass große Unternehmen auch ohne Preiserhöhungen Schaden anrichten können, indem Löhne niedrig gehalten, Regierungspolitik verzerrt oder Fehlinformationen verbreiten würden.

Google und die Künstliche Intelligenz

Makroökonomische Daten, heißt es weiter, könnten hierfür als Beweise genutzt werden. Diese zeigen einen deutlichen Trend über die vergangenen vier Jahrzehnte, der verdeutlicht, dass die Löhne der meisten Amerikaner langsamer gestiegen sind als die Unternehmensgewinne oder die Einkommen der Wohlhabenden. Laut New York Times sei vor allem die Konsolidierung der Unternehmen für einen kleinen Teil der Privilegierten, darunter auch die Führungskräfte von Google, besser gelaufen als für viele Normalbürger.

Im Grunde genommen geht es allerdings um weit mehr als lukrative Suchmaschinen-Deals. Denn das endgültige Urteil könnte weitreichende Auswirkungen auf die Hightech-Landschaft im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus haben, falls Googles Reichweite inmitten eines branchenweiten Wettlaufs um neue KI-Technologien einschränkt werden sollte. Und Googles Kritiker hoffen, den rechtlichen Standard für die Bewertung von Großunternehmen zu ändern, wofür neue Gesetze und eine neue Denkweise nötig wären. In der Zwischenzeit arbeitet das Justizministerium daran, das Bundesgericht davon zu überzeugen, dass Google selbst gegen die heutigen milden Kartellgesetze verstoßen hat.