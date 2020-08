Linda Osusky ist freie Journalistin in Barcelona. Nach ihrem Studium der Kultur- und Sozialanthropologie in Wien ging sie nach Paris, wo sie für den Filmemacher Hubert Sauper tätig war, eigene Dokumentationen produzierte und für Magnum Photos Dolmetscherin war.

Wo steckt Ex-König Juan Carlos I.? Bereits am Sonntag war der Monarch nicht mehr in Spanien, und sowohl Königshaus als auch die spanische Regierung hüllen sich in Schweigen über seinen Aufenthaltsort. Nachdem die Korruptionsvorwürfe gegen ihn immer lauter werden, ist der bereits 2014 abgedankte König Juan Carlos I. ins Exil gegangen. „Von der Überzeugung geleitet, den Spaniern, ihren Institutionen und dir als König den besten Dienst zu erweisen, teile ich dir meine wohl überlegte Entscheidung mit, in diesen Augenblicken, Spanien zu verlassen.“ schreibt der 82-Jährige in einem Abschiedsbrief an seinen Sohn Felipe VI. Dieser distanzierte sich bereits im März deutlich von seinem Vater, als Enthüllungen über Millionenbeträge auf einem Schweizer Konto bekannt wurden.

Während die internationale Presse noch immer über den Aufenthaltsort des in Ungnade gefallenen Monarchen spekuliert – er soll sich in Portugal oder der Dominikanischen Republik aufhalten – prüfen Ermittler in der Schweiz und Spanien, was es mit den 100 Millionen Dollar auf sich hat, die der damalige saudische König Abdullah 2008 auf ein Schweizer Konto der panamaischen Stiftung Lucum überwiesen hat, deren erster Begünstigter Juan Carlos I ist.

Die Rolle der deutsch-dänischen Geliebten

Spaniens Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft nun erneut, ob sie gegen Juan Carlos I. ein Verfahren wegen Geldwäscherei und Steuervergehen einleitet. Frühere Ermittlungen wurden 2018 eingestellt. Doch nun sind neue Audioaufnahmen aufgetaucht, die von Ex-Polizeikommissar Jose Manuel Villarejo stammen, der selbst wegen Erpressung, Geldwäsche und weiteren Delikten unter Anklage steht.

Darauf ist Juan Carlos Ex-Geliebte Corinna Larsen zu hören, wie sie 2015 behauptet, dass die Saudis das Geld an Juan Carlos I. in Zusammenhang mit einem sechs Milliarden-Euro schweren Bauauftrag für eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Mekka und Medina überwiesen haben. Angeklagt sind in der Schweiz die Deutsch-Dänin Larsen, die bis zu ihrer Scheidung als zu Sayn-Wittgenstein firmierte, die Verantwortlichen der Genfer Privatbank Mirabaud, der Verwalter des Kontos sowie der Direktor der Stiftung. Aufmerksam wurden die Schweizer Ermittler, weil der Monarch 2012 65 Millionen Euro auf ein Konto von Larsen auf den Bahamas überwies. Larsen behauptet, es handelte sich um ein Geschenk an sie und ihren Sohn.

Sprengkraft für die Monarchie

Larsen, die Tochter eines Dänen und einer Deutschen ist und in Deutschland aufwuchs, ist Unternehmerin. Ihr in Malta registrierten Beratungsunternehmen Apollonia Associates und Apollonia Associates Holding tauchen in den Paradise Papers in Zusammenhang mit auf. Zuvor organisierte sie für die Londoner Waffenhersteller Boss &. Co. exklusive Luxussafaris für besonders zahlungskräftige Klienten.

Der Skandal schlägt politisch hohe Wellen in Spanien und lässt eine alte Debatte über die Staatsform aufflammen: parlamentarische Monarchie oder Republik. In dieser Frage sind die Spanier nach wie vor in zwei Lager gespalten, allerdings haben die Republikaner nun etwas mehr Rückenwind bekommen. Pedro Sanchez, Sozialist und Regierungschef, stellt das Königshaus als Ganzes jedoch nicht in Frage. „Geurteilt wird über Personen, nicht über Institutionen“, sagte Sanchez am Montag.

Sozialisten sind nicht an Aufklärung interessiert

Sanchez stellt eine Reform über die Immunität in Aussicht. In einem Kommuniqué wird Juan Carlos' Entscheidung im Namen der Regierung respektiert. Der linke Koalitionspartner Unidas Podemos (UP) hingegen ist über die Flucht des Ex-Königs empört und betont, dass UP nichts von den Gesprächen wusste, die Sanchez schon seit längerem über die Causa mit dem Königshaus geführt haben soll. An einer Aufklärung scheinen die Sozialisten nicht interessiert zu sein. Bereits zweimal stimmten sie gemeinsam mit den konservativen und ultrarechten Parteien gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Juan Carlos I. wurde 1938 im Exil geboren. Schon sein Großvater Alfons XIII. ging mit seiner Familie ins Exil, nachdem in Spanien 1931 die Zweite Republik ausgerufen wurde. Juan Carlos’ Vater und Franco vereinbarten 1947, dass Juan Carlos nach Francos Tod inthronisiert werden soll. Als Zehnjähriger kam er in die Heimat, um dort auf seine Rolle als König und Francos Nachfolger vorbereitet zu werden.

Problembär des Königshauses

Nach Francos Tod entpuppt sich der damals 37 Jahre alte König überraschend als Schutzpatron der Demokratie. Ihm wird eine entscheidende Rolle während des Übergangs von einer Diktatur zur Demokratie zugeschrieben. Bei einem Putschversuch durch Francogetreue 1981 verteidigte er die noch junge Demokratie in Spanien und eroberte so die Herzen der Spanier. Doch dieser Kredit scheint nun aufgebraucht zu sein.

Als Problembär des Königshauses fiel Juan Carlos I. erstmals 2012 auf, als er sich bei einer Elefantenjagd in Simbabwe die Hüfte gebrochen hat. Die Luxussafari, die zum Höhepunkt der spanischen Wirtschaftskrise stattfand, kam bei den Spaniern nicht gut an. Ironischerweise war der König zu diesem Zeitpunkt auch Ehrenpräsident der Tierschutzorganisation WWF, die sich mitunter für den Schutz afrikanischer Elefanten einsetzt. Durch den Unfall wurde auch sein Verhältnis zu Corinna Larsen bekannt. Bereits zuvor sorgte sein Schwiegersohn Iñaki Urdangarin für Negativschlagzeilen aus dem Königshaus, weil dieser öffentliche Gelder veruntreut hat. Er dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Felipe strich seinem Vater die Apanage

2014 dankte Juan Carlos I. ab und übergab das Zepter an Felipe VI. Nach den Enthüllungen im März diesen Jahres distanzierte sich Felipe VI. von seinem Vater, strich ihm die jährliche Apanage von knapp 200.000 Euro und gab bekannt, auf jegliche Erbansprüche gegenüber seinem Vater zu verzichten.

Ob Juan Carlos I. tatsächlich rechtliche Konsequenzen drohen, ist unklar. Mit der Abdankung hat er zwar seine Immunität in Spanien verloren, kann aber laut Rechtsexperten nicht für Handlungen während seiner Amtszeit belangt werden. Allerdings gilt das nicht für die Schweiz, die den Monarchen auch für Delikte während seiner Amtszeit belangen könnte. Unklar ist auch warum Juan Carlos I. die 100 Millionen Dollar vom saudischen König drei Jahre vor Vergabe des Bauauftrags erhielt.