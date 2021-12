„Auf nach England!“, heißt es in den Grenzregionen von Schottland und Wales – zumindest am 31. Dezember. 100.000 zusätzliche Gäste erwarten die englischen Pubs und Restaurants für den Neujahrsabend. Denn nur in England haben die Gastronomiebetriebe uneingeschränkt geöffnet. In Schottland und Wales darf nur zu sechst und im Sitzen gefeiert werden. Im Vereinigten Königreich sind Gesundheitsbelange Ländersache, und England ist im Vergleich mit Schottland und Wales in der Covid-Pandemie weit weniger vorsichtig.

Der britische Regierungschef Boris Johnson nützt die englische Partystimmung für eine optimistische Botschaft: „Genießt den Neujahrsabend! Und holt euch einen Booster!“, sagte der konservative Premierminister beim Besuch eines Impfzentrums.