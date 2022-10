Zum ersten Mal wird im Vereinigten Königreich ein Hindu Premierminister. Der 42-jährige Rishi Sunak wurde in Southampton geboren, seine Eltern stammen aus Indien. Sie wanderten in den 60er-Jahren über Ostafrika nach Großbritannien ein. Ihren Sohn schickten sie auf die besten Schulen, die das elitäre Bildungssystem des Vereinigten Königreichs zu bieten hat. Erst ins Internat Winchester College, dann studierte er in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft – das klassische Studium für jene, die es bis zum Regierungschef schaffen wollen.