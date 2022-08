Der Künstler Dennis Rudolph kennt Russland, seit er vor mehr als 20 Jahren in Sankt Petersburg an der Repin-Akademie studiert hat. Damals war Wladimir Putin gerade Präsident geworden – und Rudolph, der mit einer Russin verheiratet ist und deshalb auch familiäre Verbindungen ins Land hat, ist ein präziser Beobachter des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels, der sich dort vollzogen hat.

Trotz des Ukrainekriegs hat sich der 43-Jährige in diesem Sommer gemeinsam mit seiner Frau auf den Weg gemacht und Russland mehrere Wochen lang bereist. Allein die Fahrt dorthin war schon abenteuerlich, denn weil von Deutschland aus keine Direktflüge mehr nach Moskau gehen, haben die beiden 50 Stunden lang im Bus verbracht, um in die russische Hauptstadt zu kommen. Von dort aus ging es mit dem Zug und schließlich im Geländewagen weiter bis ins Altai-Gebirge an der Grenze zur Mongolei.

Was man auf so einem Trip alles erlebt, welche Leute man trifft und was die Menschen dort vom Ukrainekrieg und Putins Politik halten, darüber berichtet Dennis Rudolph in diesem Podcast-Gespräch mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier. Rudolph ist jedenfalls davon überzeugt, dass wir uns im Westen ein völlig falschen Bild von Russland machen, das Land habe sich gerade in technologischer Hinsicht enorm weiterentwickelt, und der einst grassierende Schlendrian sei längst passé. Der Ukrainekrieg, so Rudolphs erstaunliche Feststellung, spielt für die russische Bevölkerung eine weniger wichtige Rolle als etwa in Deutschland; die meisten Russen würden den Waffengang als tragisches, aber unvermeidliches Ereignis sehen.

Vom Westen enttäuscht fühlt sich insbesondere die jüngere Generation, die sich jetzt zunehmend auf ihre eigene Heimat fokussiert. Eine bemerkenswerte Beobachtung hat Rudolph bei seinen Begegnungen mit jungen russischen Künstlern gemacht: Fast alle kennen sich hervorragend aus in der westlichen Kunstwelt, eine besondere Faszination herrscht gegenüber deutschen Künstlern wie Jonathan Meese, Anselm Kiefer und der Band Rammstein. Rudolphs Fazit nach seiner fünfwöchigen Russlandreise: „Ich habe mir vorgenommen, von jetzt an jedes Jahr dorthin zu fahren.“

Das Gespräch wurde am 14. August 2022 aufgezeichnet.

