„Ich will mich hier deutlich ausdrücken: Es ist allein Dänemark, das entscheidet, was auf dänischem Boden passiert“, entgegnete der dänische Außenminister Jeppe Kofod. Und auch die politische Linke keilt zurück. Doch wie kommt der Vertreter Russlands auf einen Anspruch auf die Ostsee-Ferieninsel? Direkter Anlass für die Drohung sind die Verhandlung Kopenhagens mit Washington über eine baldige Stationierung von US-Truppen in Dänemark. Gegen dieses Vorhaben meint der Kreml einen Trumpf zu haben – es gibt eine Art Abkommen zwischen der Sowjetunion und Dänemark aus dem Jahr 1946, das die Neutralität des 588 Quadratkilometer großen Eilands verlangt.