So geht das jetzt schon seit über 70 Jahren.Jede Nacht derselbe Traum. Schoschanna Kolmer schreckt daraus hoch, ihr Körper ist schweißgebadet, ihr Puls rast. Sie beruhigt sich erst wieder, wenn Asher auf sie einredet. Ihr Sohn. Nein, das Neugeborene aus dem Traum war nicht ihr Kind. Eine Mitinsassin hat es an einem Morgen im Herbst 1944 zur Welt gebracht. Doch die Bilder haben sich in ihre Seele eingebrannt. Das Messer, der Säugling, der Eimer. Sie haben eine Urangst in ihr geweckt. Und diese Angst lässt sie nicht wieder los. Sie sagt: „Ich träume jede Nacht, sie nehmen mir mein Kind weg.“