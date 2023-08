Für Hans-Georg Eichler, so scheint es, hat sich durch die Corona-Pandemie innerhalb weniger Monate ein jahrelanger Traum erfüllt. Natürlich habe er die Zeit seit Beginn der Krise auf der persönlichen Ebene so bedrückend erlebt wie jeder andere, versicherte der Mediziner im Februar 2021 gegenüber der Bundesregierung. „Aber als Wissenschaftler auch sehr stimulierend und sogar ermutigend.“ Noch nie in der Geschichte habe die medizinische Forschung so rasch so beeindruckende Erfolge verzeichnet. In weniger als einem Jahr seien wirksame und sichere Impfstoffe auf den Markt gebracht worden. „Wir haben rasch sowohl ältere Arzneimittel als wirksam für die Behandlung von schweren Covid-­Erkrankungen identifiziert als auch ganz neue Produkte entwickelt und verfügbar gemacht.“

Bemerkenswert daran: Eichler ist weder Mitarbeiter von Pfizer noch von Biontech oder irgendeinem anderen Pharmaunternehmen. Anfang 2021 ist der Pharmakologe leitender Mediziner der Europäischen Arzneimittelagentur EMA – jener Behörde also, die Arzneimittel vor ihrer Zulassung in der Europäischen Union unabhängig und gründlich auf Sicherheit und Wirksamkeit prüfen und Verbraucher und Patienten zuverlässig vor Schäden schützen soll.