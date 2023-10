In Heidelberg wandelt man auf dem Philosophenweg, in Cambridge entlang des Ufers, in Berlin bieten sich viele Grünanlagen an. Die akademische Kontemplation und Spaziergänge gehören zusammen. Das kann auch für Adam Smith (1723–1790) bestätigt werden, der im schottischen Küstenstädtchen Kirkcaldy, einem kleinen Hafenort, vor dreihundert Jahren geboren wurde. Die Welt ist reich an Anekdoten. Wenn ihnen Glauben geschenkt werden darf, dann war er eines Morgens so sehr in Gedanken vertieft, dass er mehrere Stunden im Schlafrock durch Edinburgh ging. Überliefert ist unter anderem diese Charakterisierung: „Er ist das zerstreuteste Geschöpf! Aber von der liebenswürdigsten Art!“

Früher Vertreter des sozialökonomischen Denkens Wer nun einen weiteren typischen Fall von entrücktem Dasein vor sich zu sehen glaubt, täuscht sich ein wenig in der Person, um die es hier geht. Gerne wird erzählt, dass Margaret Thatcher während ihrer Zeit als britische Premierministerin stets eine Taschenbuchausgabe von Smiths „The Wealth of Nations“ mit sich trug. Es wird sogar behauptet, dass in jeder Amtsstube ein Exemplar vorgeschrieben war.