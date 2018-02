Am Tag zuvor, im ausverkauften Volkshaus Döbeln, spendete der Kabarettist Trost. Uwe Steimle ist viel unterwegs, vor allem in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, zwischen Löbau, Apolda, Crimmitschau, Grimma. Seine Programme heißen „Zeit heilt alle Wunder“, „Günther allein zu Haus“, „Fludschen muss es“ oder, wie in Döbeln, „FeinKOST“. Das Publikum, großteils vor dem Mauerfall geboren, klatscht, johlt, zischt, wenn Steimle von einer „inszenierten Mediendemokratie“ spricht, Joachim Gauck ein „Schmunzelmonster“, Sigmar Gabriel „Dick und Doof“ in einer Person nennt. Wenn er Thomas Müntzer zitiert – „Wenn die Obrigkeit sich nicht an die Gesetze hält, müssen wir hier unten es auch nicht“ – oder die Sachsen zu den „letzten Deutschen überhaupt“ erklärt, „der Sachse hat sich nie vorschreiben lassen, was er zu denken hat“.