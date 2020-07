So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Ein Tanker ist in Seenot. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), 1957 als Stiftung des Bundes gegründet, um die Hinterlassenschaften des untergegangenen Preußens zu erhalten, steht seit der vergangenen Woche unter Dauerfeuer. Ein vorab geleaktes Gutachten, 2018 von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegeben, um Deutschlands größte Kulturstiftung zu evaluieren, stelle, so das im Vorfeld bereits heißgelaufene Hauptstadt-Feuilleton, der SPK ein schlechtes Zeugnis aus.

Mit ihren insgesamt 15 Museumssammlungen, den zwei Berliner Staatsbibliotheken, dem Ibero-Amerikanischen Institut, dem Staatliche Institut für Musikforschung sowie dem Geheimen Staatsarchiv sei Deutschlands größte Kulturstiftung „strukturell überfordert“, ja „dysfunktional“. Der von Bund und Ländern getragene Wissenschaftsrat unter Leitung der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler empfehle daher die Zerschlagung der Dachorganisation, die unter dem Logo des Preußenadlers rund 2.000 Mitarbeiter unter Vertrag hat und die bis dato zu 75 Prozent vom Bund und zu weiteren 25 Prozent von den Ländern finanziert wird.

