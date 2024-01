Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Umweltaktivistinnen haben Medienberichten zufolge am Sonntag Suppe auf das Panzerglas geschüttet, das das vielleicht berühmteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa von Leonardo da vinci im Louvre in Paris schützt. Wie auf einem Video auf der Plattform X (früher Twitter) der unabhängigen Presseagentur CL Press zu sehen ist, besprühten zwei Frauen das Gemälde und forderten das Recht auf gesunde und nachhaltige Ernährung. Auf den weißen T-Shirts der Frauen stand der Name ihrer Bewegung „Riposte alimentaire“.

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Der Louvre war für eine Bestätigung nicht zu erreichen. Das berühmteste Gemälde der Welt, das seit 2005 hinter Schutzglas präsentiert wird, wurde bereits mehrfach Opfer von Vandalismus. Im Mai 2022 wurde es mit einer Sahnetorte beschmissen.

