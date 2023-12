Das sei nicht nur eine der Kernaussagen des aktuellen Syntheseberichts des Weltklimarats IPCC. Dafür sprächen auch die Fakten. „Die globale Temperatur steigt nahezu linear mit den kumulativen CO2-Emissionen.“ Dies sei eines der zentralen Ergebnisse der Klimawissenschaft und in den Berichten des IPCC belegt. „Das ist so leicht zu verstehen wie die Tatsache, dass der Wasserstand in meiner Badewanne umso höher steigt, je mehr Wasser ich einlaufen lasse und je später ich den Hahn wieder zudrehe.“