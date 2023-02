So erreichen Sie Butz Peters:

Dr. Butz Peters ist Publizist und Rechtsanwalt in Dresden. Er ist einer der führenden deutschen Experten zur Geschichte der RAF und hat mehrere Bestseller zum Thema Innere Sicherheit geschrieben.

Keine vier Minuten, nachdem die beiden Einbrecher damit begonnen haben, die Glasvitrinen im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss mit Äxten aufzuhacken, scheppert die Beute in einem Audi A6 Avant auf der Augustusbrücke über die Elbe: Mit Tempo 50 braust er über den Fuß- und Radweg. Für Kraftfahrzeuge ist die Brücke gesperrt. Sie ist Baustelle, wird komplett saniert. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite schafft es eine Radfahrerin, einem Zusammenstoß zu entgehen. In dem silberfarbenen Kombi schaffen die Täter die Beute aus dem Jahrhundertdiebstahl weg – über drei Jahre ist das her. 25. November 2019, 5.03 Uhr. 21 Schmuckstücke. Besetzt mit über 4316 Diamanten und Brillanten. Die meisten gehörten einst Sachsens Sonnenkönig August dem Starken (1670–1733).

Der höchste Schaden eines Kunstdiebstahls in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 113,8 Millionen Euro – mit diesem Betrag bezifferte später die Dresdner Staatsanwaltschaft den Wert der Beute. Er resultiert aus Versicherungswerten. Tatsächlichen und geschätzten. Für historischen Schmuck wie aus dem Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes gibt es weder einen Marktpreis noch einen Wiederbeschaffungswert. Anders als bei historischen Briefmarken oder altem Meißner Porzellan. Nicht zu beziffern ist der kulturhistorische Schaden. Er ist immens. Betroffen sind die „Kronjuwelen Sachsens“, sagt Dirk Syndram, seinerzeit Direktor des Grünen Gewölbes – „das ist das, was beispielsweise England im Tower hat“.