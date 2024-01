Dieser semiotische Zeichensalat steht bereits seit einigen Wochen zur Verkostung bereit: Am 27.11. des vergangenen Jahres, die Adventszeit war gerade angebrochen, stellte das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS), ein deutschlandweit bekanntes Künstlerkollektiv rund um den Autor und Selbstdarsteller Phillipp Ruch, eine Ankunft der ganz besonderen Art in Aussicht. Manch einer hierzulande erhoffte sich von ihr wohl tatsächlich mehr Erlösung als von der erwarteten Niederkunft der Gottesmutter: Der Bundeskanzler, so hieß es damals auf einer für diesen Zweck vom ZPS freigeschalteten Internetseite (www.afd-verbot.de), werde am 2. Juni 2024, dem fünften Todestag des von Nazis ermordeten Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, ein Verbot der AfD beantragen.

Als Quelle für die frohe Botschaft hatte man extra ein Video auf der Seite hochgeladen: Olaf Scholz höchstselbst richtete sich in diesem an die „lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger“. Ein wichtiger Appell, zumal unser Land laut Kanzlerwort „einer schweren Bedrohung ausgesetzt“ sei. Einer Bedrohung, die sich Alternative für Deutschland nenne. Es folgten Überblendungen vom Konterfei Björn Höckes zur Fratze Adolf Hitlers sowie Bilder von der Erstürmung des Reichstags 2020, gegengeschnitten zu historischen Filmsequenzen von der Pogromnacht 1938. Bilder mithin mit gewiss deutlichen Sprache: Die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte schienen sich in neue Inkarnationen „hineingemorpht“ zu haben. Er, Scholz, werde sich das nicht länger bieten lassen: „Meine Regierung wird am 2. Juni 2024 ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beim Bundesverfassungsgericht beantragen.“