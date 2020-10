Epochenbrüche bringen ihre eigenen Protagonisten hervor. Der 1770 geborene Hegel meinte in Napoleon den „Weltgeist zu Pferde“ zu erblicken. Doch die Dynamik des Wandels kulminiert auch in Ausnahmekünstlern, die wie Seismografen auf die Ereignisse reagieren, sie in besonderer Intensität erleben und verarbeiten. Hätte Hegel die Künste nicht auf die unteren Ränge der Selbsterkenntnis des Geistes verwiesen, als bloß sinnliches Scheinen der Idee, womöglich wäre ihm für seinen Jahrgangsgenossen Beethoven die Formulierung „Weltgeist am Flügel“ eingefallen. Denn wie kein anderer Komponist ist Ludwig van Beet­hoven exemplarisch für die epochalen Umwälzungen des späten 18. Jahrhunderts: durch seinen unbeirrbaren Freiheitswillen, seine radikal individuelle Musiksprache, nicht zuletzt durch seinen Anspruch, einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zum Fortschritt zu leisten.

1792 springt er erstmals publikumswirksam auf die Bühne der Musikgeschichte, wild, ungebärdig, genialisch. Mit seinen Klavierimprovisationen reißt der Nobody aus der rheinischen Provinz das verwöhnte Wiener Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Niemand spielt so virtuos auf der Klaviatur der Emotionen, niemand weiß seine Zuhörer derart zu erschüttern. Damen fallen schluchzend in Ohnmacht, selbst gestandene Herren kämpfen mit den Tränen. Und Beethoven? Bricht in schallendes Gelächter aus.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ