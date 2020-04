Pressekonferenz vor Ostern - Kanzlerin Merkel zum Coronavirus im Livestream

Wie ist die aktuelle Lage in der Corona-Krise? Welche neuen Maßnahmen hat das Corona-Krisenkabinett beschlossen? Und gibt es eine Prognose, wann der Weg aus dem Lockdown beginnt? Kanzlerin Angela Merkel beantwortet die Fragen der Presse in einer Konferenz am Donnerstagnachmittag.