Özge Uslu studiert im Master Politikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Anti-Rassismus, Nationalismus, Integration und Lebenswelten türkeistämmiger Menschen in Deutschland. Sie ist seit 2019 im Bundesvorstand der Türkischen Gemeinde in Deutschland, www.tgd.de .

Vergangene Woche strahlte das politische TV-Magazin „Report Mainz“ einen Beitrag über junge Menschen aus, deren Eltern aus der Türkei stammen. Das Fazit: Junge Türkeistämmige wendeten sich von der Gesellschaft ab und zögen sich in ihre eigenen Communities zurück. Es war nur ein Ausschnitt aus der Realität, aber der Sender stellte ihn als Gesamtbild dar.

Ich fand mich in dem Beitrag nicht wieder. Dabei hatte mich eine Reporterin sogar dafür interviewt. Anfang Dezember hatte ich eine Anfrage von Report Mainz erhalten: Ein Team wolle für diesen Beitrag gerne auch mit politisch interessierten jungen Türkeistämmigen sprechen. Als Politikwissenschaftlerin und gesellschaftspolitisch engagierte Deutsch-Türkin fühlte ich mich angesprochen und sagte sofort zu. Ich war gespannt und erwartungsvoll. Ich dachte mir: Endlich gibt es eine Plattform für unsere Stimmen.

„Den Türken“ oder „die Türkin“ gibt es nicht

Für Menschen, die sich nicht zwischen Deutschland und der Türkei hin- und hergerissen fühlen. Für Menschen, die sich trotz täglich erlebter Ausgrenzung nicht zurückziehen, sondern gerade deswegen für eine offene und solidarische und Gesellschaft einstehen, an der jeder teilhaben kann, ungeachtet seiner Nationalität. Für Menschen, die sich nicht ins Stereotyp der Türkin oder des Türken hineinzwingen lassen.

Das Interview dauerte zwei Stunden. Mit mir wurden drei weitere junge Erwachsene interviewt. Ob meine Heimat Deutschland oder die Türkei sei, wollte die Reporterin wissen. Schon die Frage ärgerte mich. Geht nur das eine oder das andere? „Ich habe zwei Heimaten“, entgegnete ich. Die Reporterin runzelte die Stirn. Ich hatte den Eindruck, meine Antwort würde sie nicht wirklich zufriedenstellen. Trotzdem blieb ich hoffnungsvoll.

Zerrissenheit lässt sich besser verkaufen

Einen Monat später sitze ich dann gespannt vor dem Fernseher. Sofort sticht mir die Grafik im Hintergrund ins Auge: Eine Türkeiflagge, eine Deutschlandflagge, dazwischen eine Männerfigur und die Überschrift „ZERRISSEN“. Das kann ja gut werden, denke ich. Entweder, oder. Geht es auch differenzierter? In diesem Beitrag leider nicht. Auf einer türkischen Hochzeit werden das Brautpaar und diverse Hochzeitsgäste nach ihrer Heimatzugehörigkeit gefragt. Die Antwort: Türkei.

Szenenwechsel. Ein türkischer Fußballverein in Berlin. Seine Spieler sprechen alle deutsch – bloß nicht auf dem Fußballplatz. Der Trainer bellt seine Anweisungen auf türkisch. Er sagt, strategisch sei das sinnvoller, wenn ihn die deutschen Spieler der gegnerischen Mannschaft nicht verstehen. Ob das nicht respektlos sei? Kopfschütteln.

Und dann gibt der Beitrag noch einem Erdogan-nahen Facebook-Blogger eine Plattform, der erst gnadenlos gegen Deutsche hetzt und dann auf Anfrage behauptet, das sei doch bloß Satire gewesen. Alle Protagonisten signalisieren eines: Unsere Heimat ist die Türkei – und nur die Türkei. Ich hätte den Zuschauern das Gegenteil erzählt. Aber ich kam nicht in dem Beitrag vor.

Klischees statt Ausgewogenheit

Ich starre auf den Fernsehbildschirm. Erst bin ich verwundert, dann entsetzt – und schließlich auch wütend. Mir wird schnell eines klar: Die Intention dieses Beitrags war es nicht, die türkische Community mit all ihren unterschiedlichen Facetten abzubilden. Nein, ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja zur Ausgewogenheit verpflichtet ist, zeichnete ein Bild, das alle Klischees bediente, wie sie uns besonders gerne von rechts angehängt werden. Der/die Türk*In als ewiger Außenseiter, deutschen-feindlich, unbelehrbar und unwillig, sich zu integrieren.

Wie kann das sein? Ich frage beim SWR nach. Eine leitenden Redakteurin sagt, meine Positionen würden lediglich eine „reflektierte Minderheit“ darstellen. Mit anderen Worten: Du passt nicht unser Türk*Innenbild. Dabei bin ich 23 Jahre alt, Enkelin eines türkischen Gastarbeiters und gehöre somit der dritten Generation von türkeistämmigen Migrant*Innen in Deutschland an. Ich gehöre also genauso zur Community wie das türkisches Hochzeitspaar oder die jungen Männer aus dem türkischen Fußballverein.

Diversität passt nicht ins Weltbild

Dachte ich jedenfalls bisher. Beim „Report Mainz“ sieht man das offenbar anders. Von Diversität in der türkischen Community wollen sie nichts wissen. Das Bild einer Generation, die zerrissen ist zwischen Deutschland und der Türkei, lässt sich besser verkaufen. Ich habe im Interview erzählt, dass die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg, deren Mitglied ich auch bin, seit vier Jahren an der Gay-Pride in Stuttgart teilnimmt und sich für die Rechte von LGBTQ+-Menschen einsetzt. Der Redaktion passte das nicht.

Doch ob es anderen passt oder nicht, die türkeistämmige Community ist heterogen. Wir sind deutsch-türkisch, turko-deutsch, alevitisch, kurdisch, muslimisch, atheistisch, schwul, lesbisch, trans* und noch vieles mehr. Was wir nicht sind: Eine homogene Gruppe von Menschen, die alle dieselben Werte und Weltanschauungen teilen. Dass uns der SWR als Integrationsverweigerer darstellt, verrät mehr über sein Weltbild als über uns.